У Миколаєві на маршрутку з пасажирами впало дерево
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Дерево впало на перетині вулиць Погранична (Чигрина) та Садова
Внаслідок падіння дерева у маршрутки проломана передня частина та розбите лобове скло
У Заводському районі Миколаєва на маршрутку впало дерево.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Випадок стався 11 березня близько 14 години на перетині вулиць Погранична (Чигрина) та Садова.
Під час падіння дерева у маршрутці знаходилось близько 15 людей.
«З травмами різного ступеню двох неповнолітніх дітей та чоловіка госпіталізовано до лікувальних закладів», - розповіли в ДСНС.
Рятувальники за допомогою спецобладнання розпиляли та прибрали дерево з проїжджої частини.
Внаслідок падіння дерева у маршрутки проломана передня частина та розбите лобове скло.
Нагадаємо, синоптики попереджають про сильні пориви вітру, які будуть спостерігатися у більшості областей України.
10 березня сильний вітер у Києві наробив лиха. Так, вітер повалив кілька дерев і зніс металеву конструкцію, і вони пошкодили автомобілі.
Також 11 березня столичні рятувальники отримують численні звернення через наслідки сильного вітру в місті.