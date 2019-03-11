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    У Миколаєві на маршрутку з пасажирами впало дерево

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    <p>Дерево впало на перетині вулиць Погранична (Чигрина) та Садова</p> - У Миколаєві на маршрутку з пасажирами впало дерево

    Дерево впало на перетині вулиць Погранична (Чигрина) та Садова

    Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

    Внаслідок падіння дерева у маршрутки проломана передня частина та розбите лобове скло

    У Заводському районі Миколаєва на маршрутку впало дерево.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

    Випадок стався 11 березня близько 14 години на перетині вулиць Погранична (Чигрина) та Садова.

    Під час падіння дерева у маршрутці знаходилось близько 15 людей.

    «З травмами різного ступеню двох неповнолітніх дітей та чоловіка госпіталізовано до лікувальних закладів», - розповіли в ДСНС.

    Рятувальники за допомогою спецобладнання розпиляли та прибрали дерево з проїжджої частини.

    Внаслідок падіння дерева у маршрутки проломана передня частина та розбите лобове скло.

    Нагадаємо, синоптики попереджають про сильні пориви вітру, які будуть спостерігатися у більшості областей України.

    10 березня сильний вітер у Києві наробив лиха. Так, вітер повалив кілька дерев і зніс металеву конструкцію, і вони пошкодили автомобілі.

    Також 11 березня столичні рятувальники отримують численні звернення через наслідки сильного вітру в місті.

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