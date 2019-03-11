У Миколаєві на маршрутку з пасажирами впало дерево



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Дерево впало на перетині вулиць Погранична (Чигрина) та Садова Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

Внаслідок падіння дерева у маршрутки проломана передня частина та розбите лобове скло

У Заводському районі Миколаєва на маршрутку впало дерево.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Випадок стався 11 березня близько 14 години на перетині вулиць Погранична (Чигрина) та Садова.

Під час падіння дерева у маршрутці знаходилось близько 15 людей.

«З травмами різного ступеню двох неповнолітніх дітей та чоловіка госпіталізовано до лікувальних закладів», - розповіли в ДСНС.

Рятувальники за допомогою спецобладнання розпиляли та прибрали дерево з проїжджої частини.

Внаслідок падіння дерева у маршрутки проломана передня частина та розбите лобове скло.

Нагадаємо, синоптики попереджають про сильні пориви вітру, які будуть спостерігатися у більшості областей України.

10 березня сильний вітер у Києві наробив лиха. Так, вітер повалив кілька дерев і зніс металеву конструкцію, і вони пошкодили автомобілі.

Також 11 березня столичні рятувальники отримують численні звернення через наслідки сильного вітру в місті.