У Миколаєві на вокзалі загорівся локомотив «Інтерсіті»



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Локомотив, в якому сталася пожежа, відчепили та відігнали на безпечну відстань Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

Коли рятувальники прибули на місце пожежі, була щільно задимлена та горіла кабіна тепловозу і генераторний відсік

На залізничному вокзалі у Миколаєві сталася пожежа у локомотиві «Інтерсіті» сполученням «Херсон-Київ».

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Загоряння сталося 13 серпня о 17:20. До місця виклику було направлено два відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Миколаївській області та чергову зміну оперативно-координаційного центру.

Коли рятувальники прибули на місце пожежі, була щільно задимлена та горіла кабіна тепловозу і генераторний відсік.

«Локомотив одразу відчепили та відігнали на безпечну відстань. На гасіння вогню було подано генератор піни середньої кратності та два водяні столи на охолодження. О 17:42 пожежу локалізували та ліквідували о 17:52 на площі 25 кв м», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що від ДСНС задіювалось 12 осіб особового складу та три одиниці техніки. Додатково залучалась відомча пожежна охорона та пожежний поїзд від залізничного вокзалу.

Раніше повідомлялося, що у селищі Чутове Полтавської області посеред поля зламався потяг «Інтерсіті», який прямував до Харкова.