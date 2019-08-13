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    У Миколаєві на вокзалі загорівся локомотив «Інтерсіті»

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    <p>Локомотив, в якому сталася пожежа, відчепили та відігнали на безпечну відстань</p> - У Миколаєві на вокзалі загорівся локомотив «Інтерсіті»

    Локомотив, в якому сталася пожежа, відчепили та відігнали на безпечну відстань

    Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

    Коли рятувальники прибули на місце пожежі, була щільно задимлена та горіла кабіна тепловозу і генераторний відсік

    На залізничному вокзалі у Миколаєві сталася пожежа у локомотиві «Інтерсіті» сполученням «Херсон-Київ».

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

    Загоряння сталося 13 серпня о 17:20. До місця виклику було направлено два відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Миколаївській області та чергову зміну оперативно-координаційного центру.

    Коли рятувальники прибули на місце пожежі, була щільно задимлена та горіла кабіна тепловозу і генераторний відсік.

    «Локомотив одразу відчепили та відігнали на безпечну відстань. На гасіння вогню було подано генератор піни середньої кратності та два водяні столи на охолодження. О 17:42 пожежу локалізували та ліквідували о 17:52 на площі 25 кв м», - говориться у повідомленні.

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    У Миколаєві на вокзалі загорівся локомотив «Інтерсіті»
    У Миколаєві на вокзалі загорівся локомотив «Інтерсіті»
    У Миколаєві на вокзалі загорівся локомотив «Інтерсіті»
    Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

    Зазначається, що від ДСНС задіювалось 12 осіб особового складу та три одиниці техніки. Додатково залучалась відомча пожежна охорона та пожежний поїзд від залізничного вокзалу.

    Раніше повідомлялося, що у селищі Чутове Полтавської області посеред поля зламався потяг «Інтерсіті», який прямував до Харкова.

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