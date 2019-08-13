У Миколаєві на вокзалі загорівся локомотив «Інтерсіті»
Локомотив, в якому сталася пожежа, відчепили та відігнали на безпечну відстань
Коли рятувальники прибули на місце пожежі, була щільно задимлена та горіла кабіна тепловозу і генераторний відсік
На залізничному вокзалі у Миколаєві сталася пожежа у локомотиві «Інтерсіті» сполученням «Херсон-Київ».
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Загоряння сталося 13 серпня о 17:20. До місця виклику було направлено два відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Миколаївській області та чергову зміну оперативно-координаційного центру.
Коли рятувальники прибули на місце пожежі, була щільно задимлена та горіла кабіна тепловозу і генераторний відсік.
«Локомотив одразу відчепили та відігнали на безпечну відстань. На гасіння вогню було подано генератор піни середньої кратності та два водяні столи на охолодження. О 17:42 пожежу локалізували та ліквідували о 17:52 на площі 25 кв м», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що від ДСНС задіювалось 12 осіб особового складу та три одиниці техніки. Додатково залучалась відомча пожежна охорона та пожежний поїзд від залізничного вокзалу.
Раніше повідомлялося, що у селищі Чутове Полтавської області посеред поля зламався потяг «Інтерсіті», який прямував до Харкова.