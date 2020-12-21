У Миколаєві викрили онлайн-порностудію, в якій «моделями» працювали понад 15 дівчат

За інформацією поліції, організував незаконний бізнес 30-річний житель Миколаєва

У Миколаєві поліцейські викрили онлайн-порностудію, де здійснювалося виготовлення і розповсюдження порнографічної продукції для іноземців, і в якій працювали «моделями» понад 15 дівчат. Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

Так, 18 грудня під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури слідчі Слідчого управління спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань у Миколаївській області припинили незаконну діяльність онлайн-порностудії, в якій здійснювалося виготовлення і розповсюдження порнографічної продукції.

«За даними слідства, житель Миколаєва разом зі своєю співмешканкою вирішили здійснювати діяльність, пов'язану з виготовленням і подальшим збутом відеопродукції порнографічного характеру. Правопорушники знімали офісні приміщення, які облаштовували відповідним інтер'єром, комп'ютерною технікою та інтернетом. Для втілення своїх злочинних намірів, зловмисники залучали дівчат, які здійснювали у режимі онлайн відеотрансляції відвертого і порнографічного змісту», – повідомили у відомстві.

Зазначається, що для втілення своїх злочинних намірів, зловмисники залучали дівчат, які здійснювали у режимі онлайн відеотрансляції відвертого та порнографічного змісту.

Правоохоронці провели 20 санкціонованих обшуків у місцях проживання організаторів та безпосередніх виконавців кримінального правопорушення, у ході яких вилучено комп'ютерну техніку, телефони, блокноти з записами, грошові кошти у сумі близько 100 000 гривень, 3000 доларів США, 1000 Євро, отримані внаслідок злочинної діяльності.

«Семи особам – двом організаторам, 1 – адміністратору студії та 4 жінкам – «моделям» повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 301 КК України (виготовлення з метою збуту та безпосередньо збуту відеопродукції порнографічного характеру вчиненому за попередньою змовою групою осіб)», – йдеться у повідомленні.

Наразі одному з організаторів злочинного бізнесу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 181 тисячі грн. Щодо інших підозрюваних – процес обрання запобіжного заходу триває.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці викрили порностудію.