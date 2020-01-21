У Києві правоохоронці викрили порностудію (фото, відео)



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У порностудії за винагороду «працювали» 20 дівчат Фото: Нацполіція

На орендованих квартирах дівчата транслювали онлайн на відповідних сайтах відео порнографічного характеру

Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, столичної поліції отримали оперативну інформацію про діяльність онлайн-порностудії. Відомості про правопорушення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями розташування веб-студій, а також місцем проживання у Київській області 33-річної організаторки та її спільників – 30-річної киянки та 35-річного адміністратора.

«Ми встановили, що у порностудії за винагороду «працювали» 20 дівчат. Підбір веб-моделей здійснювали адміністратори через оголошення в Інтернеті. У подальшому вони навчали їх транслювати порнографічне відео в режимі онлайн на спеціалізованих сайтах. Попередньо встановлено, що за місяць організаторка отримувала від діяльності близько 100 тисяч гривень», - розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника відділу управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва Олексій Гаврилюк.

Під час обшуків правоохоронці вилучили докази злочинної діяльності: комп’ютерну техніку, мобільні телефони, гроші, еротичні іграшки та білизну. Двом адміністраторам та веб-моделі повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.