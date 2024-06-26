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У Миколаєві після півночі пролунали вибухи

Оксана Коваль
glavcom.ua
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У Миколаєві після півночі пролунали вибухи
У Миколаєві, на тлі оголошеної напередодні о 23.37 тривоги, після півночі пролунали вибухи

Гучно було на тлі оголошеної напередодні повітряної тривоги

На тлі оголошеної напередодні тривоги, в Миколаєві після опівночі сьогодні вже лунали вибухи. Про ситуацію на початку доби 25 червня повідомляє "Суспільне Миколаїв".

Напередодні в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на сході та півдні. Також для регіону актуальна загроза застосування авіаційних засобів ураження. Це ж стосується і інших прифронтових областей.

Оновлення. Станом на 00.20 на Миколаївщині вже відбій. Так само як у Кіровоградській, Донецькій та Херсонській областях. Про це повідомляють Повітряні сили.

Нагадаємо, напередодні ввечері в Києві повітряна тривога тривала пів години.

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Теги: вибух Миколаїв

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