У Миколаєві після півночі пролунали вибухи

У Миколаєві, на тлі оголошеної напередодні о 23.37 тривоги, після півночі пролунали вибухи

Гучно було на тлі оголошеної напередодні повітряної тривоги

На тлі оголошеної напередодні тривоги, в Миколаєві після опівночі сьогодні вже лунали вибухи. Про ситуацію на початку доби 25 червня повідомляє "Суспільне Миколаїв".

Напередодні в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на сході та півдні. Також для регіону актуальна загроза застосування авіаційних засобів ураження. Це ж стосується і інших прифронтових областей.

Оновлення. Станом на 00.20 на Миколаївщині вже відбій. Так само як у Кіровоградській, Донецькій та Херсонській областях. Про це повідомляють Повітряні сили.

Нагадаємо, напередодні ввечері в Києві повітряна тривога тривала пів години.