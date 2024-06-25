У Харкові пролунала серія вибухів, є влучання

Ігор Терехов: «У Харкові прильоти. Будьте обережні»

Сьогодні зранку, 25 червня, російські загарбники завдали ударів по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«У Харкові прильоти. Будьте обережні», – написав Терехов.

Серію вибухів підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, 24 червня окупанти вдарили по Харкову КАБами. Перед тим у Харкові пролунала серія вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.

За даними інституту вивчення війни, українські сили контратакували і нещодавно відновили деякі тактичні позиції на північний схід від Харкова. На геолокаційних записах, опублікованих 24 червня, показано, як українські сили ведуть вогонь зі стрілецької зброї по російських військах у північно-східному Вовчанську (на північний схід від Харкова), що вказує на те, що українські сили відновили обмежені позиції.