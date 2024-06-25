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У Харкові пролунала серія вибухів, є влучання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Харкові пролунала серія вибухів, є влучання
фото ілюстративне

Ігор Терехов: «У Харкові прильоти. Будьте обережні»

Сьогодні зранку, 25 червня, російські загарбники завдали ударів по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«У Харкові прильоти. Будьте обережні», – написав Терехов.

Серію вибухів підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Нагадаємо, 24 червня окупанти вдарили по Харкову КАБами. Перед тим у Харкові пролунала серія вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.

За даними інституту вивчення війни, українські сили контратакували і нещодавно відновили деякі тактичні позиції на північний схід від Харкова. На геолокаційних записах, опублікованих 24 червня, показано, як українські сили ведуть вогонь зі стрілецької зброї по російських військах у північно-східному Вовчанську (на північний схід від Харкова), що вказує на те, що українські сили відновили обмежені позиції.

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Теги: Харків вибух

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