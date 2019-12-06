У Миколаєві «замінували» всі школи міста: триває евакуація



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Евакуація дітей у школі Миколаєві Фото: news.pn

За необдумані «жарти» дітей про замінування адміністративну відповідальність нестимуть їх батьки

У п'ятницю, 6 грудня, в Миколаєві невідомі повідомили про замінування всіх шкіл міста. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Як повідомили в поліції Миколаєва, в Держслужбу з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення від невідомих, що о 9 ранку станеться вибух у всіх школах міста.

Зараз в школах проводиться евакуація. Правоохоронці перевіряють навчальні заклади на наявність вибухівки.

Раніше, 27 листопада, у Дніпрі через «замінування» евакуювали чотири школи.

Зазначимо, що за «жарти» про замінування, згідно зі ст. 259 Кримінального кодексу України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Якщо такі дії призвели до тяжких наслідків або скоєні вдруге – порушникам загрожує від 4 до 8 років ув’язнення.

За необдумані «жарти» дітей адміністративну відповідальність нестимуть їх батьки. Відповідно до ст. 183 «Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб» та ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх заміняють, обов’язків щодо виховання дітей» КУпАП дорослим доведеться сплатити різного розміру штраф.