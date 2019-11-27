У Дніпрі через «замінування» евакуювали чотири школи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За «жарти» про замінування, згідно зі ст. 259 Кримінального кодексу України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років

У Дніпрі у середу, 27 листопада, невідомі «замінували» ряд навчальних закладів.

Про це повідомила у Facebook пресслужба Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

«О 10:30 прийшло повідомлення на пульт поліції про замінування гімназії №3 (вул. Г. Корольової, 14-Б), 709 учнів та СЗШ № 121 (вул. Г. Корольової, 14-Г), 870 учнів. Також прийшло повідомлення про замінування в СЗШ № 17 (вул. Смоленська, 1), 500 учнів», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що учнів та працівників шкіл було евакуйовано, працюють слідчо-оперативні групи, фахівці-вибухотехніки, кінологи, рятувальники.

«Учнів початкової школи частково відпускають додому з батьками. Середні, старші класи перебувають за територією закладу освіти», - розповіли у департаменті.

Пізніше стало відомо про ще одне «замінування» - СЗШ 29 (вул. Батумська, 64), 600 учнів.

Зазначається, що за «жарти» про замінування, згідно зі ст. 259 Кримінального кодексу України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Якщо такі дії призвели до тяжких наслідків або скоєні вдруге – порушникам загрожує від 4 до 8 років ув’язнення.

За необдумані «жарти» дітей адміністративну відповідальність нестимуть їх батьки. Відповідно до ст. 183 «Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб» та ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх заміняють, обов’язків щодо виховання дітей» КУпАП дорослим доведеться сплатити різного розміру штраф.