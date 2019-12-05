Вибухівки не знайшли: стали відомі деталі перевірки станції «Дарниця»



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Метро працює у звичайному режимі

У метрополітені Києва повідомили деталі перевірки станції «Дарниця« після того, як її було закрито у зв'язку із анонімним повідомленням про мінування.

Про це повідомляє пресслужба метрополітену.

Зазначається, що станцію «Дарниця» перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів. Вибухівки в результаті не виявлено.

«Метро працює у звичайному режимі», - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, увечері 5 грудня надійшов анонімний дзвінок про замінування станції, після чого вона була закрита для пасажирів.