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    Вибухівки не знайшли: стали відомі деталі перевірки станції «Дарниця»

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    Вибухівки не знайшли: стали відомі деталі перевірки станції «Дарниця»

    Метро працює у звичайному режимі

    У метрополітені Києва повідомили деталі перевірки станції «Дарниця« після того, як її було закрито у зв'язку із анонімним повідомленням про мінування.

    Про це повідомляє пресслужба метрополітену.

    Зазначається, що станцію «Дарниця» перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів. Вибухівки в результаті не виявлено.

    «Метро працює у звичайному режимі», - зазначили в прес-службі.

    Нагадаємо, увечері 5 грудня надійшов анонімний дзвінок про замінування станції, після чого вона була закрита для пасажирів.

    метро замінування
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