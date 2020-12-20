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    У Миколаєві зловмисник намагався пограбувати кредитну організацію

    • Розсилка
    У Миколаєві зловмисник намагався пограбувати кредитну організацію
    Фото: Національна поліція Миколаєва

    Чоловік зайшов до установи з ножем, але співробітниця почала кричати і натиснула кнопку виклику охорони

    У Миколаєві зловмисник напав на співробітницю кредитної організації. Про це повідомила пресслужба поліції області у неділю, 20 грудня.

    «19 грудня близько 17:45 невідомий у масці і капюшоні зайшов до приміщення фінансової організації по вулиці Чигрина в Інгульському районі з ножем в руках і, погрожуючи ним працівниці, зажадав віддати наявні гроші. Жінка стала голосно кричати і кликати на допомогу, одночасно натиснувши кнопку виклику охорони. Через це зловмисник зник, нічого не забравши», – сказано у повідомленні.

    Чоловік намагався обікрасти кредитну організацію
    Чоловік намагався обікрасти кредитну організацію

    Тепер відкрито кримінальне провадження за статтею про розбій. Вживаються заходи для встановлення і затримання нападника.

    Нагадаємо, що в Україні викрили шахрая, який за допомогою спеціального «вірусу» – шкідливого програмного забезпечення для злому облікових записів користувачів – привласнив майже мільйон гривень громадян.

    Теги: гроші Миколаїв жінка чоловік
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