Під Києвом чоловік попросився до пенсіонера на ночівлю й обікрав дідуся

Киянин викрав у ветерана нагороди

У місті Боярка Київської області поліція затримала злодія, який викрав нагороди у ветерана-фронтовика. Зловмисником виявився 35-річний киянин, який перебував у розшуку за скоєння крадіжок.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Чолов’яга попросився на ночівлю у пенсіонера. Натомість жалісливий дідусь вранці виявив відсутність нічного гостя та своїх двох орденів, отриманих за бойові заслуги у Другій світовій війні.

Працівники Києво-Святошинського відділу поліції оперативно розшукали та затримали крадія.

Працівники поліції вилучили у зловмисника речові докази. Викрадені нагороди згодом повернуть їх законному власнику – ветерану війни.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Лисківській у Деснянському районі Києва стався розбійний напад на квартиру. Заявник повідомив поліції, що його сестра з поплічниками зайшла до приміщення та, погрожуючи ножем, заволоділа великою сумою грошей, після чого вони втекли на автомобілі його матері. Правоохоронці встановили та затримали підозрюваних у вчиненні злочину.