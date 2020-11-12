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    Під Києвом чоловік попросився до пенсіонера на ночівлю й обікрав дідуся

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    Поліція виявила у зловмисника викрадені нагороди - Під Києвом чоловік попросився до пенсіонера на ночівлю й обікрав дідуся
    Поліція виявила у зловмисника викрадені нагороди
    Фото: Нацполіція

    Киянин викрав у ветерана нагороди

    У місті Боярка Київської області поліція затримала злодія, який викрав нагороди у ветерана-фронтовика. Зловмисником виявився 35-річний киянин, який перебував у розшуку за скоєння крадіжок.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Чолов’яга попросився на ночівлю у пенсіонера. Натомість жалісливий дідусь вранці виявив відсутність нічного гостя та своїх двох орденів, отриманих за бойові заслуги у Другій світовій війні.

    Працівники Києво-Святошинського відділу поліції оперативно розшукали та затримали крадія.

    Працівники поліції вилучили у зловмисника речові докази. Викрадені нагороди згодом повернуть їх законному власнику – ветерану війни.

    За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Лисківській у Деснянському районі Києва стався розбійний напад на квартиру. Заявник повідомив поліції, що його сестра з поплічниками зайшла до приміщення та, погрожуючи ножем, заволоділа великою сумою грошей, після чого вони втекли на автомобілі його матері. Правоохоронці встановили та затримали підозрюваних у вчиненні злочину.

    Національна поліція України кримінал Київщина пограбування злочин
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