У Миколаївській області чоловік знайшов у лісосмузі гранатомет



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Вибухотехніки знищили гранатомет Фото: Нацполіція

Гранатомет РПГ-22 був у вибухонебезпечному стані

Житель одного із сіл Березанського району знайшов у лісосмузі протитанковий гранатомет РПГ-22.

Про це у суботу повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Миколаївській області.

На місці події слідчо-оперативна група відділення поліції і фахівці вибухотехнічного підрозділу оглянули знахідку та виявили, що РПГ-22 був у вибухонебезпечному стані.

З огляду на те, що перевозити гранатомет було неможливо, вибухотехніки його знищили.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч.1 ст.263 КК України). Поліцейські проводять розслідування і встановлюють походження гранатомета.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала в Ужгороді чоловіка, який намагався продати протитанковий гранатомет.

Раніше у Тернополі поряд з виборчою дільницею знайшли частину гранати.