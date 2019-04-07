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    У Миколаївській області чоловік знайшов у лісосмузі гранатомет

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    <p>Вибухотехніки знищили гранатомет</p> - У Миколаївській області чоловік знайшов у лісосмузі гранатомет

    Вибухотехніки знищили гранатомет

    Фото: Нацполіція

    Гранатомет РПГ-22 був у вибухонебезпечному стані

    Житель одного із сіл Березанського району знайшов у лісосмузі протитанковий гранатомет РПГ-22.

    Про це у суботу повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Миколаївській області.

    На місці події слідчо-оперативна група відділення поліції і фахівці вибухотехнічного підрозділу оглянули знахідку та виявили, що РПГ-22 був у вибухонебезпечному стані.

    З огляду на те, що перевозити гранатомет було неможливо, вибухотехніки його знищили.

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    Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч.1 ст.263 КК України). Поліцейські проводять розслідування і встановлюють походження гранатомета.

    Нагадаємо, Служба безпеки України затримала в Ужгороді чоловіка, який намагався продати протитанковий гранатомет.

    Раніше у Тернополі поряд з виборчою дільницею знайшли частину гранати.

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