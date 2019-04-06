СБУ затримала в Ужгороді чоловіка, який продавав на вулиці гранатомет
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Розсилка
35-річний чоловік спробував продати протитанковий гранатомет на одній із вулиць Ужгорода
Служба безпеки України затримала в Ужгороді чоловіка, який намагався продати протитанковий гранатомет.
Про це йдеться у повідомленні прокуратури Закарпатської області.
Правоохоронці задокументували, як 35-річний чоловік спробував продати протитанковий гранатомет на одній із вулиць Ужгорода. Під час обшуку у чоловіка знайшли також гранату Ф-1.
На сайті СБУ повідомляється, що чоловіка затримано під час реалізації реактивної протитанкової гранати РПГ-26. Зазначається, що він зберігав зброю на продаж у власному помешканні.
Виявлену зброю відправили на експертизу. За даним фактом зареєстрували кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.
Раніше у Тернополі поряд з виборчою дільницею знайшли частину гранати.