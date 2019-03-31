У Тернополі поряд з виборчою дільницею знайшли частину гранати



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Правоохоронці встановили, що загрози оточуючим знайдений предмет не несе, - поліція

Спусковий важіль запалу ручної гранати РГД-5 був знайдений одним з членів виборчої комісії

У Тернополі виборчої дільниці на вулиці Лесі Українки було виявлено спусковий важіль до ручної гранати. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що спусковий важіль було виявлено одним з членів виборчої комісії. Предмет знаходився поряд з парканом школи й був за межами виборчої дільниці.

«Про підозрілу знахідку чоловік одразу повідомив співробітників поліції, які несуть службу на дільниці. Правоохоронці оперативно повідомили чергового», - розповіли правоохоронці.

На місце події прибули спеціалісти вибухотехнічної служби які встановили, що був знайдений спусковий важіль запалу ручної гранати РГД-5.

«Правоохоронці встановили, що загрози оточуючим знайдений предмет не несе», - повідомили в Нацполіції.

Також поліцейські здійснили обстеження прилеглої території на предмет вибухонебезпечних предметів, однак більше не було нічого виявлено.

Нагадаємо,

31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.