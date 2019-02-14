У НАБУ прокоментували обшуки в офісі НКРЕКП



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Детективи НАБУ 14 лютого здійснили обшуки в приміщеннях Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Фото: Укрінформ

Детективи НАБУ провели обшук, щоб отримати інформацію щодо «Роттердам+»

Детективи НАБУ здійснили обшуки у приміщеннях НКРЕКП в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого зловживання службовими особами НКРЕКП своїм службовим становищем під час ухвалення так званої формули «Роттердам+». Про це повідомляє НАБУ у Facebook.

У НАБУ зазначили, що в детективи НАБУ стикаються з численними перешкодами, зокрема і з боку НКРЕКП, яка приховує частину документів, що визначають окремі складові елементи прогнозованого розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію.

Крім того, у НАБУ зазначили, що з'являється інформація про висновки експертів, які ніби то не підтверджують збитки від формули «Роттердам+». Однак розмір збитків у межах кримінального провадження визначається виключно за результатами судово-економічної експертизи, яка може бути проведена тільки уповноваженими державними експертними установами. Отже НАБУ залучило для експертизи Інститут економіки та прогнозування НАН України.

«На підставі наукової роботи, отриманої від НАН, слідство змогло забезпечити повноту досудового розслідування і зважити наслідки введення в дію формули «Роттердам+» не лише з позиції інтересу окремих гравців, а і з точки зору співставлення балансу інтересів держави, генеруючих та вугледобувних компаній і споживачів електроенергії», - йдеться в публікації.

Натомість у НКРЕКП коротко прокоментували обшуки, які провели детективи НАБУ.

«НКРЕКП працює в штатному режимі. Комісія послідовна і відкрита в своїй діяльності та продовжує в рамках законодавства співпрацювати з правоохоронними органами, зокрема з НАБУ. Сьогодні проводився обшук. Комісія виконує усі законні вимоги слідчих. Комісія і раніше надавала усі документи та усі коментарі стосовно справи, по якій ведеться розслідування. Розраховуємо на об'єктивність та неупередженість», - йдеться в публікації регулятора у Facebook.





Як повідомлялось, детективи НАБУ сьогодні, 14 лютого, прийшли з обшуком в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).