У Мінекономіки назвали вартість гектара землі після відкриття ринку



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Верховна Рада сьогодні може почати розгляд законопроєкту про ринок землі

В уряді стверджують, що в середньому гектар землі буде коштувати 2200 доларів

При відкритті ринку землі один її гектар буде продаватися на рівні 2200 доларів.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький.

«Наші розрахунки показують, що якщо ми застосовуємо запропоновану модель, яка чинна - це буде в середньому 2200 доларів еквівалент за гектар. Якщо виходити з обмеженої моделі, з обмеженнями, це буде максимум 1500. Ось ціна обмежень (те, що називається «лише українці купують»), - розповів він.

Раніше повідомлялось, Рада перенесла розгляд законопроєкту про запуск ринку землі на 13 листопада.

«Нацкорпус» зібрався у середу зрання блокувати входи до Верховної Ради.

Нагадаємо, прем'єрміністр України Гончарук назвав чотири законопроєкти, які має ухвалити Верховна Рада для цивілізованого запуску ринку землі.

Також 11 листопада, на акції протесту проти впровадження земельної реформи виходили аграрії на головні магістралі країни у 17 локаціях 13 регіонів.