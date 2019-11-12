«Нацкорпус» зібрався у середу зрання блокувати входи до Верховної Ради



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Речнику Нацкорпусу нагадали, що до парламенту можна потрапити через будівлі, де розташовані комітети та Кабмін

Представники «Національного корпусу» збираються у середу, 13 листопада, рано-вранці заблокувати входи до парламенту. Протестувати націоналісти зібралися проти прийняття закону про запуск ринку землі. Про це повідомив речник політсили Роман Чернишов.

«Завтра з 8 ранку будемо блокувати входи до Верховної Ради. Не будемо пускати до сесійної зали тих, хто планує голосувати за розпродаж землі. Тобто, на всякий випадок, краще за всіх, щоб напевно. Самі ревні захисники земельної капітуляції з соцмереж можуть прийти і спробувати розблокувати», - написав він.

Слід зазначити, що наразі не відомо, чи буде у завтрашньому порядку денному законопроект. У коментарях до свого допису, відповідаючи на питання про це, Чернишов написав, що «годин о 7 сьогодні дізнаємося».

Також Чернишову дописувачі нагадують, що до Верховної Ради можна потрапити й через будівлю, де розташовані комітети та навіть через Кабмін. На що речник «Нацкорпусу» відповів, що він про це знає, але «життя взагалі складна річ».

Як повідомлялось, Рада перенесла розгляд законопроєкту про запуск ринку землі на 13 листопада.

Напередодні українців 12 листопада кликали під Раду на акцію проти продажу землі.

Нагадаємо, що 11 листопада прем'єр-міністр України Гончарук назвав чотири законопроєкти, які має ухвалити Верховна Рада для цивілізованого запуску ринку землі.

Також учора, 11 листопада, на акції протесту проти впровадження земельної реформи виходили аграрії на головні магістралі країни у 17 локаціях 13 регіонів.