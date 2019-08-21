Електроенергія для промисловості подешевшає на 21 копійку



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Уряд вніс чергову зміну до постанови про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії

В Україні подешевшає електроенергія для промисловості. Таке рішення Кабінет міністрів ухвалив у ході свого засідання у середу.

Зокрема, уряд вніс чергову зміну до постанови про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії. Ця зміна дозволить знизити вартість електроенергії для промислових споживачів.

За словами представника президента в Кабміні Андрія Геруса, прийняття даної постанови дозволить знизити ціни на електроенергію на 21 копійку за кВт-год.

«Проект рішення... рішення по ПСО, яке дозволить знизити вартість е/е на 21 коп/кВт-год для усіх кінцевих споживачів, непобутових: бюджетних установ, шкіл, лікарень, дитячих садків, а також для малих середніх, великих підприємств», - пояснив представник Володимира Зеленського в уряді.

Він також зазначив, що тепер «Укргідроенерго» зобов'язане продавати за спеціальними зобов'язаннями до 35% своєї електроенергії, тоді як раніше це зобов'язання становило 20%.

Нагадаємо, Кабмін затвердив фінансовий план державного підприємства «Оператор ринку» на 2019 рік, що створить умови для впровадження нової моделі ринку електричної енергії.