У Мінфіні з’явилося нове управління



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Рекомендації управління ляжуть в основу планів розвитку міністерства

Міністерство фінансів створило управління внутрішнього аудиту. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

«Систему характеризують не помилки, а вміння їх прогнозувати і запобігати. Вміння вчитися, розвиватися та самовдосконалюватися. Саме для цього в Мінфіні починає роботу Управління внутрішнього аудиту, яке буде проводити оцінку ефективності системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та десятків інших процесів, які щодня становлять роботу великого організму», - йдеться в ньому.

Рекомендації управління ляжуть в основу планів розвитку і ще більш ефективної роботи міністерства.

Зазначимо, що президент Петро Порошенко готує нове призначення у РНБО.

«Сьогодні я підпишу указ про дуже важливе кадрове призначення в Раду національної безпеки і оборони України людини, яка буде одночасно очолювати комісію з оборонної промисловості та військово-технічного співробітництва. З’явиться людина, як буде безпосередньо опікуватися питаннями переозброєння ЗСУ і інших військових формувань і питаннями нашої співпраці з НАТО», - заявив Порошенко.

Водночас, президент не назвав прізвище особи, яку призначать до РНБО.

Також міністр у справах ветеранів Ірина Фріз підписала наказ про затвердження складу громадської ради при очолюваному нею відомстві. До складу громадської ради ввійшли 35 представників громадських організацій, обраних шляхом інтернет-голосування.