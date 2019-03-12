У Мінфіні з’явилося нове управління
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Рекомендації управління ляжуть в основу планів розвитку міністерства
Міністерство фінансів створило управління внутрішнього аудиту. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.
«Систему характеризують не помилки, а вміння їх прогнозувати і запобігати. Вміння вчитися, розвиватися та самовдосконалюватися. Саме для цього в Мінфіні починає роботу Управління внутрішнього аудиту, яке буде проводити оцінку ефективності системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та десятків інших процесів, які щодня становлять роботу великого організму», - йдеться в ньому.
Рекомендації управління ляжуть в основу планів розвитку і ще більш ефективної роботи міністерства.
Зазначимо, що президент Петро Порошенко готує нове призначення у РНБО.
«Сьогодні я підпишу указ про дуже важливе кадрове призначення в Раду національної безпеки і оборони України людини, яка буде одночасно очолювати комісію з оборонної промисловості та військово-технічного співробітництва. З’явиться людина, як буде безпосередньо опікуватися питаннями переозброєння ЗСУ і інших військових формувань і питаннями нашої співпраці з НАТО», - заявив Порошенко.
Водночас, президент не назвав прізвище особи, яку призначать до РНБО.
Також міністр у справах ветеранів Ірина Фріз підписала наказ про затвердження складу громадської ради при очолюваному нею відомстві. До складу громадської ради ввійшли 35 представників громадських організацій, обраних шляхом інтернет-голосування.