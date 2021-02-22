«Ти підписуй, а там видно буде»: бійців ООС примушують погоджуватись на антиковідне щеплення, приховуючи назву вакцини

Військові стверджують, що їм не називають марку вакцини, на яку дається згода або відмова

Від Міністерства оборони вимагають припинити пресинг військовослужбовців

Міноборони примушує бійців ООС підписати згоду або відмову від вакцинації, приховуючи відомості про те, якою саме вакциною будуть щепити військових. Відмовою від щеплення, яку пропонують підписати солдатам у міністерстві, намагаються позбутись відповідальності за майбутній провал вакцинації, - про це йдеться в заяві політичної партії «Демократична Сокира».

«Ми отримуємо численні сигнали від прихильників партії, які проходять службу в Збройних Силах України. Прямо зараз в українських військових, які перебувають на лінії зіткнення, командування вимагає підписати згоду або відмову від вакцинації», – зазначили в партії.

Військові стверджують, що їм не називають марку вакцини, на яку дається згода або відмова.

«Логічно, що в таких умовах більшість військових підписують відмову від вакцинації. Логічно, що мало хто з вояків довіряє міністру Степанову та міністру Тарану проводити вакцинацію в форматі «ти підписуй, а там видно буде», – прокоментували в партії.

У «Демсокирі» припускають, що підсумком вакцинації буде «бадьорий звіт про те, що 80 % відмовилися від вакцинації, що дозволило зекономити кошти».

Також у партії стверджують – такі документи означають, що міністр оборони Андрій Таран уже зараз знає, що вакцинацію в армії буде зірвано, і готує документи, якими буде захищатися від звільнення «за цей ганебний удар по обороноздатності країни».

У «Демсокирі» всунули вимогу до Міноборони зупинити пресинг військовослужбовців з вимогами підписати згоду або відмову від вакцинації.

«Вакцинація в армії має пройти в першу чергу, вона має бути проведена якісною вакциною з дотриманням умов зберігання і транспортування. Це не тільки медичне питання, це питання обороноздатності, що воює країни», – йдеться в повідомленні.

Також партія оголосила, що направить офіційні запити до Міноборони України, щоб з'ясувати якою вакциною планується проведення вакцинації, умови її зберігання і транспортування.

Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що вакцина від коронавірусу має прибути в Україну на початку тижня. Мова йде про вакцину компанії AstraZeneca.

Крім того, Віктор Ляшко повідомив, що українці зможуть почати записуватись у чергу для щеплення від коронавірусу після 1 березня.