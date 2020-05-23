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    У світі

    Авіакатастрофа у Пакистані. Кількість загиблих збільшилася до 92 осіб

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    З травмами госпіталізовані кілька людей, які перебували на вулиці, коли авіалайнер врізався в будинок у густонаселеному районі Карачі - Авіакатастрофа у Пакистані. Кількість загиблих збільшилася до 92 осіб
    З травмами госпіталізовані кілька людей, які перебували на вулиці, коли авіалайнер врізався в будинок у густонаселеному районі Карачі

    У катастрофі вижили щонайменше двоє пасажирів рейсу. Вони доставлені в місцеві лікарні

    Кількість загиблих у катастрофі літака Pakistan International Airlines в Пакистані збільшилася до 92 осіб.

    Про це повідомляє телекомпанія Al Jazeera.

    У міністерстві охорони здоров’я уточнили, що 60 тіл загиблих доставили у державну лікарню Карачі – Аспірантуру, а 32 – до громадянської лікарні Карачі. Раніше повідомлялося про 76 загиблих.

    У катастрофі вижили щонайменше двоє пасажирів рейсу PK-8303 зі східного міста Лахор в Карачі. Вони доставлені в місцеві лікарні.

    Крім того, з травмами госпіталізовані кілька людей, які перебували на вулиці, коли авіалайнер врізався в будинок у густонаселеному районі Карачі.

    Нагадуємо, літак Airbus 320 авіакомпанії Pakistan International Airlines зазнав катастрофи, виконуючи переліт із Лахора до Карачі. За попередніми даними, причиною аварії стала несправність одного з двигунів. Точна кількість загиблих і тих, хто вижив, наразі з’ясовується.

    Як повідомлялося, авіакомпанія підтвердила загибель 41 людини.

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