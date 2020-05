Авіакатастрофа у Пакистані. Кількість загиблих збільшилася до 92 осіб

У катастрофі вижили щонайменше двоє пасажирів рейсу. Вони доставлені в місцеві лікарні

Кількість загиблих у катастрофі літака Pakistan International Airlines в Пакистані збільшилася до 92 осіб.

Про це повідомляє телекомпанія Al Jazeera.

У міністерстві охорони здоров’я уточнили, що 60 тіл загиблих доставили у державну лікарню Карачі – Аспірантуру, а 32 – до громадянської лікарні Карачі. Раніше повідомлялося про 76 загиблих.

У катастрофі вижили щонайменше двоє пасажирів рейсу PK-8303 зі східного міста Лахор в Карачі. Вони доставлені в місцеві лікарні.

Крім того, з травмами госпіталізовані кілька людей, які перебували на вулиці, коли авіалайнер врізався в будинок у густонаселеному районі Карачі.

Its so heartbreaking and Devastating

Ya Allah Reham#planecrash pic.twitter.com/9SU1v4i5O8