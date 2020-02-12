У Путіна наполягають на діалозі України з ОРДЛО про контроль над кордоном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До слова, рівень довіри до Путіна за два роки впав удвічі

У Кремлі виступають за проведення прямих переговорів

Російська влада наполягає на прямому діалозі України з «республіками Донбасу» про контроль над ділянкою кордону з Російською Федерацією. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За словами Пєсков, представники «республік Донбасу» можуть виступити проти зміни суті мінських угод.

«Тему контролю за кордоном потрібно спочатку проговорювати з представниками Донбасу, з представниками двох самопроголошених республік», - заявив прессекретар Путіна.

Нагадаємо, раніше новий глава офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що в питанні виборів на окупованому Донбасі на сьогодні є умови, без виконання яких неможливо їх провести.

Єрмак також підкреслив, що у влади є чіткий план, що має статися для того, щоб в кінці жовтня вибори могли пройти по всій території України. Крім того, Єрмак підкреслив готовність до переговорів «з усіма патріотичними і розумними силами».

Керівник Офісу президента також додав, що подача води в Крим з материкової України ніколи не була темою переговорів з Російською Федерацією.

Читайте також: