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    Держпродспоживслужба ухвалила рішення щодо штрафу «Новій пошті» у 326 млн

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    Держпродспоживслужба&nbsp;оштрафувала компанію &laquo;Нова пошта&raquo; майже на 326 млн гривень. А тепер передумала - Держпродспоживслужба ухвалила рішення щодо штрафу «Новій пошті» у 326 млн
    Держпродспоживслужба оштрафувала компанію «Нова пошта» майже на 326 млн гривень. А тепер передумала
    Фото: novaposhta

    Встановлено, що при застосуванні штрафних санкцій не врахували принцип пропорційності порушення і покарання.

    Комісія Держпродспоживслужби щодо ситуації зі скандальним штрафом для «Нової пошти» офіційно завершила роботу.

    Як повідомила у Facebook голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька, комісія встановила:

    • під час здійснення позапланових заходів державного контролю було допущено процесуальні порушення.
    • крім того, при застосуванні штрафних санкцій за порушення вимог законодавства не було враховано принцип пропорційності порушення і покарання.
    • за підсумками перевірки, штрафи рекомендовано (формулювання згідно з нормою закону) скасувати.

    Магалецька впевнена, що «так і станеться».

    «Фактично ж штраф не просто відмінили. Зроблено серйозні висновки, які будуть покладені в основу нових законодавчих норм. Ми хочемо унеможливити винесення окремими чиновниками неадекватних штрафів на власний розсуд. Захист інтересів суспільства та держави має бути на високому рівні. Але це не має перетворюватися в «парад абсурду», – зазначила чиновниця.

    Вона додала, що інспектор – «це не цар і Бог, який може за власним бажанням, через неадекватні санкції, зупинити роботу бізнесу».

    «Дії інспектора в районному центрі породили «ефект метелика» – призвели до масштабної негативної ситуації на рівні всієї держави. Це ненормально, ефективна система так не працює. Тому будемо змінювати систему», – запевнила Магалецька.

    Раніше Мінекономіки назвало штраф у 326 млн проти «Нової пошти» порушенням закону.

    Також Владислава Магалецька заявила, що штраф «Новій пошті» у розмірі 326 млн грн – «не адекватний порушенню».

    Як раніше повідомляв «Главком», Держпродспоживслужба оштрафувала компанію «Нова пошта» майже на 326 млн гривень. Відомо, що у березні 2021 року працівники Державної продовольчої споживчої служби прийшли з перевіркою до відділення Харкова. Приводом до неї стала скарга клієнта про пошкодження посилки на суму 500 гривень.

    Натомість компанія «Нова пошта» подала до суду на Державну споживчу службу в Харківський області за штраф у розмірі 326 млн грн

    Нагадаємо, недавно кур'єри «Нової пошти» потрапили в новий скандал із доставкою товару клієнту. Доставку холодильника замовив самотній пенсіонер із Нікополя, який переніс інфаркт. В умовах замовлення було вказано, що кур'єри донесуть замовлення до дверей, та вийшло інакше.

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    Теги: санкції штраф скандал Україна Нова пошта інспектор
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    Держпродспоживслужба ухвалила рішення щодо штрафу «Новій пошті» у 326 млн