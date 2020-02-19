У США затримали російського шпигуна



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Російським шпигуном може бути громадянин Мексики

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки вчора, 18 лютого, заявило про арешт ймовірного російського шпигуна. Про це повідомляє DW.

За даними відомства, неназваний російський чиновник у 2019 році завербував громадянина Мексики та резидента Сінгапура Ектора Алехандро Кабрера Фуентеса та доручив йому знайти автомобіль, який належить «джерелу в уряді США».

Під час проходження контролю в аеропорту Маямі правоохоронці виявили на телефоні дружини Фуентеса фотографії вищезгаданого автомобіля, які знаходилися у теці з видаленими файлами. Фуентес зізнався, що зробив фото за вказівкою російського чиновника.

Крім того, як встановили правоохоронці, Фуентес повинен був орендувати нерухомість в районі Маямі на чуже ім'я, також він декілька разів бував в Росії, де отримував вказівки від представників влади.

До слова, главу контррозвідки Бельгії запідозрили в шпигунстві на Росію. «Глава військової контррозвідки Клемент Ванденборре, який 40 років пропрацював у розвідувальній службі … підозрюється у знищенні конфіденційних документів. Поки йде розслідування, Ванденборре відсторонений від посади і залишається вдома. Його офіс опечатаний з кінця січня», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у січні генпрокуратура Болгарії виявила двох росіян із дипломатичним імунітетом, які займалися шпигунством в країні на користь Москви.

Крім того Ірландія заговорила про активність російських шпигунів. Метою росіян є визначення точного місця розташування оптико-волоконних кабелів, що лежать на дні океану і з'єднуючих Європу з Америкою. Саме Ірландія є точкою, звідки виходять кабелі зв'язку, що забезпечує інтернет-трафік між континентами.

Також нагадаємо, що СБУ затримала антиукраїнського інтернет-агітатора на Дніпропетровщині. Вказівки пропагандист отримував через електронне листування від «куратора», який представлявся співробітником «Міністерства держбезпеки» самопроголошеної «Донецької народної республіки».

Крім того у лютому в Німеччині заарештували комерсанта, який постачав росіянам військове обладнання