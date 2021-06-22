У Московській церкві вперше прокоментували смерть митрополита Митрофана

Митрополит Луганський і Алчевський Митрофан помер на 59 році життя

Митрополит Луганський і Алчевський Митрофан помер на 59 році життя

«Владика Митрофан тривалий час скаржився на стенокардію, підвищення тиску», – митрополит Климент (Вечеря)

В окупованому Луганську помер керуючий Луганської єпархії Московського патріархату митрополит Митрофан. За офіційними даними, причиною став інфаркт. Проте почали ширитися чутки, що нібито смерть наступила після спілкування з місцевими «силовиками», один із яких вдарив впливового ієрарха, але не розрахував сили і випадково вбив. Голова інформаційно-просвітницького відділу Московської церкви в Україні, митрополит Климент (Вечеря) в інтерв’ю «Главкому» вперше прокоментував смерть відомого діяча московської церкви в Україні.

Митрополит Митрофан зазначив, що не бачив жодного документа, який би свідчив про насильницьку смерть владики.

«Луганська єпархія повідомляє, що в нього був інфаркт, він упав і помер. Владика Митрофан тривалий час скаржився на стенокардію, підвищення тиску. Найближчим часом він збирався з цими проблемами лягти в лікарню. На жаль, він не встиг це зробити», – прокоментував він.

Водночас митрополит Митрофан прокоментував те, що в документі ідеться про травму голови від удару, який вочевидь спричинив «набряк головного мозку».

«Як повідомили близькі владики, під час серцевого приступу він впав зі сходів і отримав таку травму. Для мене як для громадянина України документи, які видаються на тій території, абсолютно не є документами. Думаю, що і для вас, і для мене вони не мають жодної сили в юридичному значенні», – прокоментував він.

Митрополит Климент також розповів, що родичі владики хотіли, аби митрополита Митрофана поховали на підконтрольній Україні території.

Зазначимо, митрополит Митрофан був одним із тих митрополитів Церкви у єдності з Московським патріархатом, який служив на окупованій території, його обвинувачували в співпраці з бойовиками, його діяльністю цікавилися українські спецслужби.

Окрім того, митрополит Митрофан до вручення Томосу ПЦУ входив до Комісії Московського патріархату для ведення переговорів «з тими, хто відокремився від церковного спілкування», коли РПЦ і УПЦ КП намагалися налагодити спілкування.