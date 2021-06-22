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    У Московській церкві вперше прокоментували смерть митрополита Митрофана

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    Митрополит Луганський і Алчевський Митрофан помер на 59 році життя - У Московській церкві вперше прокоментували смерть митрополита Митрофана
    Митрополит Луганський і Алчевський Митрофан помер на 59 році життя
    Фото з відкритих джерел

    «Владика Митрофан тривалий час скаржився на стенокардію, підвищення тиску», – митрополит Климент (Вечеря)

    В окупованому Луганську помер керуючий Луганської єпархії Московського патріархату митрополит Митрофан. За офіційними даними, причиною став інфаркт. Проте почали ширитися чутки, що нібито смерть наступила після спілкування з місцевими «силовиками», один із яких вдарив впливового ієрарха, але не розрахував сили і випадково вбив. Голова інформаційно-просвітницького відділу Московської церкви в Україні, митрополит Климент (Вечеря) в інтерв’ю «Главкому» вперше прокоментував смерть відомого діяча московської церкви в Україні.

    Митрополит Митрофан зазначив, що не бачив жодного документа, який би свідчив про насильницьку смерть владики.

    «Луганська єпархія повідомляє, що в нього був інфаркт, він упав і помер. Владика Митрофан тривалий час скаржився на стенокардію, підвищення тиску. Найближчим часом він збирався з цими проблемами лягти в лікарню. На жаль, він не встиг це зробити», – прокоментував він.

    Водночас митрополит Митрофан прокоментував те, що в документі ідеться про травму голови від удару, який вочевидь спричинив «набряк головного мозку».

    «Як повідомили близькі владики, під час серцевого приступу він впав зі сходів і отримав таку травму. Для мене як для громадянина України документи, які видаються на тій території, абсолютно не є документами. Думаю, що і для вас, і для мене вони не мають жодної сили в юридичному значенні», – прокоментував він.

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    У Московській церкві вперше прокоментували смерть митрополита Митрофана
    У Московській церкві вперше прокоментували смерть митрополита Митрофана

    Митрополит Климент також розповів, що родичі владики хотіли, аби митрополита Митрофана поховали на підконтрольній Україні території.

    Зазначимо, митрополит Митрофан був одним із тих митрополитів Церкви у єдності з Московським патріархатом, який служив на окупованій території, його обвинувачували в співпраці з бойовиками, його діяльністю цікавилися українські спецслужби.

    Окрім того, митрополит Митрофан до вручення Томосу ПЦУ входив до Комісії Московського патріархату для ведення переговорів «з тими, хто відокремився від церковного спілкування», коли РПЦ і УПЦ КП намагалися налагодити спілкування.

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    Теги: церква РПЦ Російська православна церква в Україні смерть релігія документи єпархія
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    У Московській церкві вперше прокоментували смерть митрополита Митрофана