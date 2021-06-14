Помісна церква озвучила свою позицію щодо донорства і трансплантації органів

У церкві вважають, що ключовим у питанні донорства є момент свідомого та добровільного прийняття відповідного рішення людиною

У церкві зазначаються, що питання донорства вимагає детального вивчення і має багато різних аспектів

Православна церква України не заперечує донорство і трансплантацію органів, адже це може врятувати життя людини. Про це йдеться у заяві помісної церкви, у Всесвітній день донора, на сторінці у Facebook.

«Життя і здоров’я людини – це дар Божий та велика цінність. Донорство і трансплантація органів можуть допомогти врятувати життя, вберегти здоров’я. Саме тому Церква не заперечує такі медичні процедури, коли вони спрямовані на благо, на порятунок людського життя, є виявом жертовної любові до ближніх», – ідеться у повідомленні .

У той же час, у церкві зазначаються, що питання донорства вимагає детального вивчення і має багато різних аспектів. «Коли донорство – це свідомий та добровільний вияв безкорисливої жертовності, милосердя, благодійності щодо іншої потребуючої людини, то це християнський вчинок, в основі якого лежить любов до ближнього.

Водночас категорично неприйнятною і гріховною є торгівля кров’ю чи органами, як своїми, так і чужими. Адже в такому випадку тіло людини стає предметом купівлі-продажу, а відтак – принижується гідність людини, бо «Хiба не знаєте, що тiла вашi є храм Святого Духа, Який живе у вас i Якого ви маєте вiд Бога, i ви не свої?» (1 Кор. 6: 19)», – уточнюють у церкві.

Ключовим у питанні донорства є момент свідомого та добровільного прийняття відповідного рішення людиною, яка погоджується на пожертву своєї крові чи органів. Це рішення повинне бути зваженим та відповідальним, а також ґрунтуватися не лише на бажанні, а й на висновках та рекомендаціях лікарів, медиків, спеціалістів, враховувати стан здоров‘я і всі можливі ризики.

Нагадаємо, 17 травня, у київському метро на станції «Театральна» відкрили виставку портретів. Портрети не прості, а донорів крові, які всю зиму здавали кров в Інституті Амосова в рамках проєкту «Кров чарівна».