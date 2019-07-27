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    Суспільство

    З'явилася петиція про відновлення авіасполучення України з РФ

    • Розсилка
    З'явилася петиція про відновлення авіасполучення України з РФ

    За два дні петиція набрали трохи більше ста голосів

    На сайті президента України з’явилася петиція з вимогою повернути авіасполучення між Україною та Росією.

    Петиція зареєстрована 25 липня.

    Її автор Вікторія Темченко пояснює свою ініціативу тим, що «через скасування авіасполучення страждають в основному українці, які не можуть бачитися з родиною».

    Станом на ранок 27 липня петицію підписали 133 особи із 25 тисяч необхідних.

    Як відомо, з жовтня 2015 року Державна авіаційна служба України припинила пряме повітряне авіасполучення між двома країнами.

    Також нагадаємо, що Міністерство інфраструктури у серпні 2018 року підготувало пропозиції щодо припинення сполучення з Росією. Міністр Володимир Омелян зазначав, що йдеться про пасажирські залізничні перевезення, і це не стосуватиметься транзитних і вантажних поїздів. Щоб ініціатива стала реальністю, її має затвердити Кабінет міністрів та Рада національної безпеки й оборони.

    Нещодавно прем'єрміністр Володимир Гройсман заявив, що Україна поки не може розірвати залізничне сполучення з Росією через транзитні зобов’язання перед ЄС. 

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