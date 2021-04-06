У МОЗ розповіли, які регіони можуть вийти з «червоної зони»

5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19

Степанов повідомив, де в Україні скорочується кількість захворілих на коронавірус

Ситуація з коронавірусом покращується у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях, заявив на брифінгу 6 квітня, що транслювався в Facebook, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Він наголосив, що ці регіони можуть скоро вийти з «червоної зони» карантину.

Степанов розповів, що ще місяць тому була критична ситуація в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Станом на 1 березня заповнюваність ліжок з киснем в Івано-Франківській області складала 82%, а на сьогодні це 37%.

«В нас значно зменшилась кількість захворівших, що в Івано-Франківській, що в Закарпатській, що в Чернівецькій областях. Ми плануємо, що найближчими днями при повній стабілізації ці областя почнуть виходити з «червоного» рівня», – розповів очільник міністрства.

Як інформують в МОЗ, «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення Covid-19. «Зелений» рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень в сторону пом’якшення.

5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.

Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.