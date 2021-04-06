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    У МОЗ розповіли, які регіони можуть вийти з «червоної зони»

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    5 квітня в Україні було виявлено&nbsp;13276 нових хворих на Covid-19 - У МОЗ розповіли, які регіони можуть вийти з «червоної зони»
    5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    Степанов повідомив, де в Україні скорочується кількість захворілих на коронавірус

    Ситуація з коронавірусом покращується у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях, заявив на брифінгу 6 квітня, що транслювався в Facebook, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

    Він наголосив, що ці регіони можуть скоро вийти з «червоної зони» карантину.

    Степанов розповів, що ще місяць тому була критична ситуація в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Станом на 1 березня заповнюваність ліжок з киснем в Івано-Франківській області складала 82%, а на сьогодні це 37%.

    «В нас значно зменшилась кількість захворівших, що в Івано-Франківській, що в Закарпатській, що в Чернівецькій областях. Ми плануємо, що найближчими днями при повній стабілізації ці областя почнуть виходити з «червоного» рівня», – розповів очільник міністрства.

    Як інформують в МОЗ, «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення Covid-19. «Зелений» рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень в сторону пом’якшення.

    5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.

    Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.

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    Теги: Максим Степанов коронавірус
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