Курс долара та євро різко зросли: що відбувається з гривнею



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В обмінниках долар подорожчав на 16 коп., євро - на 19 коп.

Сьогодні, 16 липня, станом на 12:00 в обмінних пунктах України курс долара на продаж в порівнянні зі вчорашнім днем виріс на 16 копійок до 27,36 гривень за долар. Курс євро виріс на 19 копійок до 31,15 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий курс

Середній курс покупки долара складає 27,11 (27,00 - 15 липня), продажу - 27,36 (27,20 - 15 липня) грн за долар.

Середній курс купівлі євро становить 30,62 (30,40 - 15 липня), продажу - 31,15 (30,96 - 15 липня) грн за євро.

Середній курс купівлі російського рубля становить 3,46 (3,45 - 15 липня), продажу 3,87 (3,86 - 15 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 16 липня в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,24 гривень за долар, курс купівлі до 27,22 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 31,05 гривень за євро.

Курс Нацбанку

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 16 липня довідковий курс на рівні 27,27 грн/долар, знизивши його порівняно з 15 липня (27,10 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Як повідомлялося, на 16 липня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,1190 гривень за 1 долар (-0,0246 грн). Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 31,0309 грн/євро. На 15 липня курс становив 30,8745 грн/євро.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.

У Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

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