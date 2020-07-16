Новий глава Нацбанку. Досьє на Кирила Шевченка кадри

Фактично вся професійна діяльність Кирила Шевченка пов’язана з банками Фото: УНІАН

Парламент дав понад три сотні голосів за це призначення

Національний банк отримав нового керівника. Замість Якова Смолія, який зі скандалом пішов з посади, заявивши про політичний тиск, надважливу інституцію з офісом на вулиці Інститутській, очолив Кирило Шевченко.

Треба розуміти, що новий керівник, кандидатуру якого в четвер вніс президент, а Верховна Рада блискавично проголосувала, буде більш гнучким.

Попри різні чутки та прізвища, які спливали в ЗМІ, Шевченко був найбільш ймовірною кандидатурою. Він – керівник правління «Укргазбанку», більше 90 % акцій якого належить державі. З самого ранку Шевченко був присутнім на профільному комітеті, який підтримав його кандидатуру. Банківр на цьому засіданні розповів депутатам, що не допустить неконтрольованої емісії (а саме друку грошей, за словами Смолія, від нього вимагав Офіс президента) та продовжить співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Цікаво, що єдиним членом комітету, що голосував проти підтримки Шевченка, був одіозний нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський, близький до колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського. Це мало б свідчити про можливі складнощі з голосами частини «слуг», орієнтованих на цього олігарха.

До того ж, спочатку було заплановано, що кандидата на посаду голови НБУ особисто представить на фракції Володимир Зеленський. Але згодом на Банковій вирішили, що це зайве. Тим більше, що готовність підтримати Шевченка виявили «Батьківщина», ОПЗЖ та депутатські групи «Довіра» та «За майбутнє».

Зала була майже одностайно налаштована за нового голову НБУ, після невеликого обговорення на табло висвітилось 332 голоси. Не брали участі в голосуванні лише «Європейська солідарність» та «Голос». Фракція чи ще Святослава Вакарчука, чи вже ні обурювалася тим, що кандидатуру Шевченка внесли буквально вночі, а вже зранку вимагали голосувати за неї. Депутати від «ЄС» Порошенка були незадоволені, що на представлення кандидата Нацбанку не з’явився сам президент.

Нардепи навіть відмовились від формату питань до кандидата, замінивши його на виступи, в яких змагалися між собою в компліментах на адресу Шевченка. Або ж просто раділи відходу з Нацбанку старої команди. Голова профільного комітету Данило Гетьманцев назвав Шевченка «людиною, яка сама себе зробила в банківському секторі» і зауважив, що хоч його кандидатуру внесли на голосування миттєво, неформально вона обговорюється в професійних колах вже давно.

Зала була майже одностайно налаштована за нового голову НБУ, після невеликого обговорення на табло висвітилось 332 голоси

Хто такий Кирило Шевченко

Хто ж такий новий голова Нацбанку, від бачення якого тепер залежить реальна вартість купюр у наших кишенях? Дійсно, фактично вся професійна діяльність Кирила Шевченка пов’язана з банками, хоча його біографії на початку був період, коли він працював на шахті.

Новий голова НБУ Кирило Шевченко народився на території нинішньої Російської Федерації в місті Тула у 1972 році, але школу він закінчив у Стаханові Луганської області. Отримав диплом Харківського державного економічного університету за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності».

Банкірську кар'єру Шевченко розпочав у 1994 році в Харкові в місцевій філії «Українського кредитного банку», за рік перейшов до харківської філії «Райффайзен Банку Аваль». Згодом на цілих 11 років перейшов до банку «Фінанси і кредит», в результаті зайнявши посаду заступника голови правління. Щоправда, зараз цей банк збанкрутував, а його колишній власник Костянтин Жеваго оголошений в розшук

У 2006 році банкір очолив Державну іпотечну установу. У 2009 році він перейшов на посаду штатного радника на той момент прем'єр-міністра Юлії Тимошенко (нагадаємо, «Батьківщина» без заперечень підтримала призначення). Тоді ж увійшов в наглядову раду «Укргазбанку» після його націоналізації, пізніше став заступником голови правління.

У 2010 році став співзасновником невеликого «Терра Банку», який за два роки був проданий, а згодом ліквідований. Пізніше Шевченко повернувся до «Укргазбанку» на посаду першого заступника голови правління, а з 2015 року – після конкурсу обійняв посаду голови правління, яку займав досі.

Шевченко одружений, має доньку. Захоплюється альпінізмом і кайтсерфингом.

У фінансовій декларації за 2019 рік Шевченко зазначив дві квартири в Києві, якими він спільно володіє з дружиною, дві земельні ділянки в Забір’ї Київської області загальною площею 28 соток та одна земельна ділянка площею 12 соток в Криму, у Феодосії.

У сім’ї Шевченків є три автівки – Peugeot Partner 2016 року випуску, Mercedes-Benz G500 2012 року, Range Rover 2013 року. Також зареєстрований водний засіб Super Air Nautique G23.

За минулий рік Шевченко отримав дохід від відчуження нерухомого майна в розмірі 13,3 млн грн., заробітну плату в розмірі 14,6 млн, та додаткове благо в 214 тис. Банківські проценти в «Укргазбанку» склали 426 тис. грн. Загалом новий голова НБУ тримає в цьому банку дещо менше мільйона гривень та 167 тис. євро. При цьому на Шевченку висів кредит, отриманий в «Кристалбанку» у розмірі 161 тис. грн.

Павло Вуєць, «Главком»