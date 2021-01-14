Тотальна непокора – як «Слуги» закликали не платити за газ

Про принцип – «просто перестати платити»

Перша «книга рецептів» по боротьбі з «тарифним геноцидом» вийшла з-під пера «Слуги народу» і соратниці Саакашвілі Лізи Богуцької ще у 2018 році. І, поза сумнівом, ідеї цієї відомої на весь інтернет «путчистки» не втратили актуальності.

Навпаки – вже після цих заяв Богуцька стала депутаткою. Тобто, отримала довіру і підтримку людей.

Отже, громадяни, слухайте уважно, і поступайте відповідно до настанов про те, як відстоювати свої права за умов підвищення тарифів:

– Повністю відмовитись від сплати за комунальні послуги.

І справді, як писала Ліза Богуцька, навіщо людям ходити на акції протесту? Продуктивніше просто не платити. «Газ усім не відріжуть. Це загрожує техногенною катастрофою», - зазначала вона, і сама характеризувала свої слова як заклик до тотальної непокори та «загального комунального страйку».

Пост нардепа Лізи Богуцької у Facebook

– Розмовляти з олігархами жорстко, а у «комунальному локдауні» йти до кінця, до упора.

За тиждень, переконана Богуцька, олігархи взвиють від втрати прибутків, і самі на колінах приповзуть.

Словом, «геніальний» як і всі інші подібні напрацювання принцип «просто перестати платити».

Ну що, пані Лізо, Ви вже клеїте агітацію: «Я ВІДМОВЛЯЮСЬ ПЛАТИТИ ЗА ГАЗ… ЗА СВІТЛО… ЗА ВОДУ»? Як це підштовхували робити людей за президентства Порошенка?

Ах, вилетіло з голови, – з приходом Зеленського у нас вже немає олігархів, а є «великі бізнесмени». А ще з його приходом рівень субсидій скоротився вдвічі. І виплачують їх з затримкою.

Ах, Саакашвілі, який колись водив за собою хороводи по Києву, тепер немов в рот води набрав. Ні тобі наметів, ні підтримки протестів, ні тобі бойкоту. Вся запальність кавказького мужчини кудись зникає, коли маячить перспектива пролізти у високе прем'єрське крісло.

Добре, що архіви не горять. І це правило куди більш надійне, ніж «просто перестати…будь що», яке дістається з колоди лише тоді, коли хочеться хайпанути на складній, болючі темі.

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