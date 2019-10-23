У МВС хочуть змінити правила видачі автономерів



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У МВС хочуть віддати виготовлення автономерів приватним підприємствам

Відповідний проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» та аналіз його регуляторного впливу.

Проект закону опублікований на сайті МВС.

Закон розробило Міністерство внутрішніх справ України з власної ініціативи.

Його мета – упорядкування процедури присвоєння та виготовлення номерних знаків для авто, що підлягають державній реєстрації, та номерних знаків для разових поїздок, а також ведення обліку суб’єктів господарювання, які їх виготовляють.

Згідно проекту Закону, у МВС запропонували віддати виготовлення автономерів приватним підприємствам, роботу яких контролюватимуть. Для того, щоб вести точний облік усіх виданих номерів, компанії будуть внесені до реєстру. Тому в МВС завжди зможуть перевірити, яка з компаній видала той чи інший номер, у випадку, якщо номерний знак не буде відповідати вимогам держстандартів.

Проте ці приватні компанії будуть займатися тільки випуском номерних знаків. Привласнювати ж їх, як і раніше, будуть в сервісних центрах при реєстрації транспортних засобів. Що стосується вартості таких послуг, то в МВС поки не дають ніяких прогнозів.

Як вважають у МВС, передача функції з виготовлення номерних знаків для авто, що підлягають держреєстрації, та номерних знаків для разових поїздок забезпечить економію бюджетних коштів та призведе до розвитку малого бізнесу.