Із 1 червня в Києві запрацюють камери відеофіксації ПДР



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Завдання автоматичної фіксації порушень ПДР - суттєве зменшення загибелі та травмування українців на дорогах

Камери встановлено в Києві та на автомагістралях Київської області в місцях концентрації ДТП із тяжкими наслідками

Із 1 червня в Києві стартує система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР. Про це сьогодні, 28 травня, розповіли заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко та перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляють на сайті Нацполіції.

Антон Геращенко наголосив, що завдання автоматичної фіксації порушень ПДР - суттєве зменшення загибелі та травмування українців на дорогах, а не збільшення стягнення штрафів із порушників.

«Поїздка з дому на роботу і назад не повинна закінчуватись травмами чи загибеллю. Нагадаю, що з 1991 року, з часів Незалежності, на автошляхах України загинуло 175 216 осіб. Із них приблизно 40% смертельних ДТП спричинені саме перевищенням швидкості», - сказав заступник міністра внутрішніх справ.

Геращенко зазначив, що спочатку в автоматичному режимі будуть фіксуватись лише факти перевищення швидкості.

«Поступово, вже цього року, система буде фіксувати й інші порушення ПДР - проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки, стоянки, а також встановленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзд на смугу зустрічного руху», - розповів заступник міністра.

Своєю чергою, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів про механізм притягнення до відповідальності осіб, які порушуватимуть Правила дорожнього руху.

«Фактом порушення є перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів на понад 20 км/год», - сказав Білошицький.

У Нацполіції зазначили, що розмір штрафу в разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху на понад 20 км/год, але не більш як 50 км/год, становитиме 255 гривень. За перевищення встановлених обмежень швидкості руху на понад 50 км/год - 510 грн. Штраф необхідно буде сплатити впродовж 30-ти днів із дати набрання постановою законної сили. Якщо його буде сплачено впродовж 10-ти банківських днів із моменту отримання постанови, розмір штрафу зменшуватиметься на 50%.

«У разі несплати штрафу після закінчення 30-ти днів запускається механізм примусового стягнення. При цьому відкривається виконавче провадження - на транспортний засіб боржника та інше майно (нерухомість, цінні папери тощо) може бути накладено арешт. Боржник втрачає право вільно розпоряджатися своїм майном. Крім того, стягується подвійна сума штрафу», - резюмували в Нацполіції.

Нагадаємо, 12 березня у Києві запрацювало 20 камер відеофіксації дорожнього руху.

«Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.

Запуск автофіксації порушень на дорогах було перенесено у зв'язку з карантином.

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