У МВС завтра презентують нові стандарти фотографій для документів



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Міграційна служба покаже, як виглядатимуть документи для представників різних віросповідань в Україні

Державна міграційна служба України у п'ятницю, 22 листопада, презентує нові стандарти фотографування на біометричні документи для представників різних віросповідань. Про це повідомляє пресслужба МВС.

«У п’ятницю, 22 листопада, ДМС України презентує нові стандарти фотографування на документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи для представників різних віросповідань», - йдеться у повідомленні.

До слова, раніше у Помісній церкві розвінчали міф про «печатку антихриста» в біометричному паспорті. «Православна церква України не засуджує використання вірянами біометричних паспортів, адже вони є лише одним із проявів наукового і технологічного прогресу. Жодного релігійного підґрунтя у біометричного паспорта немає», - заявили у церкві.

Також 22 жовтня в Україні набули чинності нові правила видачі водійських прав. У взаємодії територіальних органів МВС з автошколами запроваджено електронний обмін інформацією. Викладачі і інструктори з водіння зобов'язані вносити в спеціальний електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних і практичних занять, а також про транспортний засіб для практичного заняття.

Також змінилася процедура акредитації автошкіл. Зокрема, функцію акредитації передали регіональним сервісним центрам МВС, а сертифікати, видані після 5 липня 2016 року, вважаються безстроковими.