У ПЦУ розвінчали міф про «печатку антихриста» в біометричному паспорті



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Православна церква України не засуджує використання вірянами біометричних паспортів

Навколо біометричного паспорту точаться суперечки серед представників різних конфесій: людей залякують втратою приватності, «відреченням від Господа», «печаткою антихриста».

Про це ПЦУ повідомила у Facebook.

«Втім, насправді Православна церква України не засуджує використання вірянами біометричних паспортів, адже вони є лише одним із проявів наукового і технологічного прогресу. Жодного релігійного підґрунтя у біометричного паспорта немає», - заявили у Церкві.

Зазначається, що збір біометричної інформації використовується на благо, бо робить наше життя у суспільстві безпечнішим: вона допомагає швидко встановити особу і допомогти їй, якщо виникне така потреба, або ж затримати особу, якщо вона порушила закон.

«Те, що з Писання відоме, як «печать антихриста», може бути прийнятим лише за усвідомленим вибором людини, яка відречеться від Бога. Таємно, через технології, без відома самої особи ніхто не зможе зробити віруючого християнина слугою диявола», - наголосили у ПЦУ.

У церкві додали, що паспорти, ідентифікаційні коди й персональні дані стосуються матеріального світу, «натомість справжня віра у Господа – у душі, на ній ніхто не зможе поставити «печатку», чи відділити людину від любові Божої, якщо вона сама не зречеться її».

До слова, як відомо, росковська церква в Україні давно виступає проти біометричних паспортів з метою дискредитації дій української влади, а також відмовляється від ідентифікаційних податкових номерів. На думку експерта Сергія Здіорука, директора Інституту конфліктів і миру при Українській Раді миру, це вони роблять, щоб не показувати свої матеріальні статки.

Ще у липні 2017 року синод УПЦ Московського патріархату ухвалив рішення звернутися до президента України Петра Порошенка, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і голови Верховної Ради Андрія Парубія щодо так званої «проблеми видачі внутрішніх біометричних паспортів (ID-карт)». «Деякі віруючі люди збентежені (необхідністю отримання внутрішніх біометричних паспортів), їм совість не дозволяє отримувати ці паспорти. Вони звертаються з цією проблемою в листах до митрополії», - розповів тоді «Главкому» член Синоду УПЦ МП, митрополит Луганський і Алчевський Митрофан.