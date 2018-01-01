Саакашвілі вивезли до Польщі чартером компанії Порошенка, — нардеп

Власником літака є офшорна компанія з Панами Sky Center Holding Corp., яка належить Порошенку

Лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі вивезли з України до Польщі чартерним літаком, який нібито належить офшорній компанії, яка є власністю президента України Петра Порошенка. Про це заявив народний депутат від фракції «Батьківщина» Ігор Луценко. «Саакашвілі був вивезений до Польщі чартерним рейсом, який



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Власником літака є офшорна компанія з Панами Sky Center Holding Corp., яка належить Порошенку

Лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі вивезли з України до Польщі чартерним літаком, який нібито належить офшорній компанії, яка є власністю президента України Петра Порошенка.

Про це заявив народний депутат від фракції «Батьківщина» Ігор Луценко.

«Саакашвілі був вивезений до Польщі чартерним рейсом, який виконав літак Beechcraft Premier I, бортовий номер UR-USA. Власником цього літака є офшорна компанія з Панами Sky Center Holding Corp., яка належить (барабанний дріб) Петру Олексійовичу Порошенку», — написав Луценко.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали одного з учасників акціїна підтримку екс-президента Грузії та екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі біля Адміністрації президента.

12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі везуть до аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, 9 лютого з'явилась інформація про затримання лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Водночас у Службі безпеки цю інформацію спростували.

Як відомо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.