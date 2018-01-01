Тягли за волосся: з'явилося нове відео затримання Саакашвілі

Саакашвілі депортували з України в Польщу

Адвокат екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький опублікував відео, як спецназ затримав Саакашвілі в київському ресторані. Відео адвокат опублікував на своїй сторінці в Facebook. На ньому видно як кілька чоловіків у формі забігають в ресторан. Силовики відтягують Саакашвілі за волосся і кладуть його на підлогу. Після цього на



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Саакашвілі депортували з України в Польщу

Адвокат екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький опублікував відео, як спецназ затримав Саакашвілі в київському ресторані.

Відео адвокат опублікував на своїй сторінці в Facebook.

На ньому видно як кілька чоловіків у формі забігають в ресторан. Силовики відтягують Саакашвілі за волосся і кладуть його на підлогу.

Після цього на відеокадрах показано, як чоловіки в формі тримають Саакашвілі за волосся і виводять його з ресторану.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали одного з учасників акціїна підтримку екс-президента Грузії та екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі біля Адміністрації президента.

Сьогодні, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі везуть до аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, 9 лютого з'явилась інформація про затримання лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Водночас у Службі безпеки цю інформацію спростували.

Як відомо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.