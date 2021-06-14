Аварія у США: автомобіль в'їхав у натовп, постраждали 29 людей (відео)

За даними місцевої поліції, також постраждали 4 автомобілі.

У США у штаті Техас автомобіль під час перегонів в'їхав у натовп глядачів. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше 29 людей. Про це повідомляє KVIA

До місцевого медзакладу Del Sol госпіталізували 8 постраждалих. З них 3 – перебувають у важкому стані.

За даними місцевої поліції, також постраждали 4 автомобілі.

«Попереднє розслідування показало, що один з автомобілів з невідомих причин покинув грязьову колію і пробив огорожу. Три інших автомобілі також постраждали у результаті первинної аварії», – йдеться у повідомленні.

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Тим часом, раніше у США в ДТП потрапило одразу три суперкари Ferrari: два 488 та один 458. Загальна вартість автомобілів – близько мільйона доларів.

Аварія сталася 6 червня 2021 року під час щорічного шоу суперкарів, яке проводить американська благодійна організація CF Charities. У рамках заходу сотні різноманітних суперкарів, гіперкарів та екзотичних автомобілів зібрались біля автосалону Crux, щоб залучити гроші на благодійність.

Під час заходу місцева поліція надавала супровід та навіть тимчасово перекривала деякі дороги.Саме порожні автомагістралі спровокували одного з учасників благодійної акції дати волю своєму автомобілю. Один із учасників також стверджує, що неофіційно поліцейські натякнули водіям, що вони не звертатимуть уваги на перевищення швидкості, під час проїзду до місця збору, оскільки прагнуть швидше відкрити рух перекритими дорогами.