Росія і США разом володіють понад 90% світової ядерної зброї – дослідження SIPRI

Оціночна кількість розгорнутих ядерних боєприпасів у 2021 році зросла з 3720 до 3825; близько 2000 з них – майже всі належать Росії і США – перебували в стані підвищеної боєготовності. Про це йдеться у доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

«У той час як США і Росія скорочували свої загальні запаси ядерної зброї за рахунок демонтажу списаних боєголовок у 2020 році, на початку 2021 року в обох було приблизно на 50 ядерних боєголовок в оперативному розгортанні більше, ніж роком раніше.

Росія також збільшила свій загальний військовий ядерний арсенал приблизно на 180 боєголовок, в основному за рахунок розгортання більшої кількості міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування і балістичних ракет на субмаринах», – ідеться у повідомленні.

While the USA and Russia continued to dismantle retired warheads in 2020, both are estimated to have had around 50 more nuclear warheads in operational deployment at the start of 2021 than a year earlier.



Findings of #SIPRIYearbook 2021 out now https://t.co/zct4xs4RbO pic.twitter.com/DOUAqV6VCK