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    Євросоюз відкрив вільний в'їзд для 12 держав, але не для України

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    ЄС з 1 липня дозволить вільний в&rsquo;їзд зі ще 12 країн, в тому числі Молдови, Азербайджану і Вірменії - Євросоюз відкрив вільний в'їзд для 12 держав, але не для України
    ЄС з 1 липня дозволить вільний в’їзд зі ще 12 країн, в тому числі Молдови, Азербайджану і Вірменії
    Фото з відкритих джерел

    Рішення щодо дозволу на в'їзд до Євросоюзу набере чинності з 1 липня

    Європейський Союз з 1 липня дозволить вільний в’їзд зі ще 12 країн, в тому числі Молдови, Азербайджану і Вірменії. Про це у Twitter повідомили журналісти «Радіо Свобода»з посиланням на рішення комітету постійних представників ЄС.

    «Косово, Боснія та Чорногорія включені до списку безпечних для подорожей країн. Постійні представники держав-членів ЄС затвердили оновлений список із 12 додатковими країнами. Він набере чинності до кінця цього тижня», – написала журналістка Г’єракіна Тухіна.

    В свою чергу Рікард Джозвяк уточнив, що рекомендація набуде чинності з четверга, 1 липня.

    За його даними, Молдова, Вірменія та Азербайджан також включені до списку. ЄС востаннє оновлював свої рекомендації щодо подорожей 18 червня.

    Тоді вільний в’їзд був дозволений з Албанії, Австралії, Ізраїлю, Японії, Лівану, Нової Зеландії, Північної Македонії, Руанди, Сербії, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду, США та Китаю (у випадку заходів взаємності з боку Пекіна.

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    Раніше влада Канади вирішила продовжити заборону для іноземців на в’їзд до країни з «несуттєвою» метою до 21 липня.

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    Нагадаємо, 9 червня вся територія України перейшла у «зелену» зону за показниками захворювання на коронавірус. З 14 червня Україна увійшла у «зелену» зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.

    Теги: ЄС Чорногорія Молдова Азербайджан Косово Вірменія Україна карантин кордон коронавірус
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    Євросоюз відкрив вільний в'їзд для 12 держав, але не для України