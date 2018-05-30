У МЗС Росії прокоментували «воскресіння» журналіста Бабченка

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Представник МЗС Росії Марія Захарова

Захарова вважає, що в історію зі «вбивством» Аркадія Бабченка «закладено пропагандистський ефект»

У МЗС РФ назвали «доброю новиною» інформацію про те, що російський журналіст Аркадій Бабченко, про загибель якого напередодні повідомлялося, насправді виявився живим.

Про це написала на своїй сторінці в Facebook офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

«Те, що Бабченко живий, - найкраща новина. Завжди б так. Шкода, в інших випадках маскараду не вийшло», - написала вона.

Захарова також додала: «Те, що в історію був закладений пропагандистський ефект, очевидно».

Нагадаємо, 30 травня о 17:00 під час брифінгу глави СБУ Василя Грицака виявилося, що журналіст Аркадій Бабченко - живий.

За словами очільника СБУ, вбивство російського журналіста замовили російські спецслужби. Він також додав, що замовника злочину вже затримано.

Грицак також розповів, що організатор убивства Аркадія Бабченка, громадянин України, отримав від російських спецслужб $40 тис., з яких 10 залишив собі, а 30 запропонував безпосередньому виконавцю.

Нагадаємо, інформація про вбивство Бабченка з'явилась ввечері 29 травня.

Президент України Петро Порошенко привітав Службу Безпеки України з успішною операцією та доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.