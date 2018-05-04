У МЗС жорстко відреагували на затримання Росією українського судна

У міністерстві заявили, що Росія узурпувала суверенні права України щодо акваторій, прилеглих до Криму

Україна заявляє категоричний протест проти незаконного затримання Російською Федерацією українського риболовецького судна ЯМК 0041 та його екіпажу поблизу Кримського узбережжя. Про це говориться у заяві МЗС України, яка була опублікована 4 травня на сайті міністерства. «Як чітко підкреслюється у резолюції ГА ООН 68/262 від 27 березня 2014



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У міністерстві заявили, що Росія узурпувала суверенні права України щодо акваторій, прилеглих до Криму

Україна заявляє категоричний протест проти незаконного затримання Російською Федерацією українського риболовецького судна ЯМК 0041 та його екіпажу поблизу Кримського узбережжя.

Про це говориться у заяві МЗС України, яка була опублікована 4 травня на сайті міністерства.

«Як чітко підкреслюється у резолюції ГА ООН 68/262 від 27 березня 2014 року, протиправна агресія Російської Федерації не змінює статус Криму як частини суверенної території України. Україна залишається прибережною державою по відношенню до акваторій, прилеглих до Криму, включаючи територіальне море, що простягається на 12 морських миль від його узбережжя», - зазначили у МЗС.

Підкреслюється, що затримання Росією риболовецького судна «є узурпацією суверенних прав України по відношенню до цих акваторій і становить порушення Конвенції ООН з морського права, а також звичаєвого міжнародного права».

«Україна вимагає невідкладно звільнити риболовецьке судно та його екіпаж», - заявили у міністерстві.

Нагадаємо, 4 травня у прикордонному управлінні ФСБ Росії в Криму повідомили, що затримали українське риболовецьке судно (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму - за нібито незаконний промисел камбали-калкана.

За інформацією Державної прикордонної служби України, моряки судна мали всі необхідні документи для вилову риби у 12-мильній морській зоні Чорного моря.