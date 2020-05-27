Росія зізналася в ООН: без зняття санкцій не буде глобального припинення вогню



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Заступник постійного представника Російської Федерації при ООН Геннадій Кузьмін

Росіяни знову вдаються до шантажу, зазначив спікер постійного представництва України при ООН

Заступник постійного представника Російської Федерації при ООН Геннадій Кузьмін заявив, що без зняття санкцій не буде глобального припинення вогню.

Про це він заявив на засіданні Радбезу ООН про захист цивільних осіб в збройних конфліктах.

«Зараз становище цивільних людей стає ще важчим, загрози та виклики, з якими вони стикаються, множилися через небачену глобальну кризу в галузі охорони здоров'я через Covid-19. Настав час об'єднати наші зусилля для досягнення благородних цілей захисту людей та мінімізації їхніх страждань. У зв'язку з цим ми вважаємо дуже актуальним звернення Генерального секретаря щодо глобального припинення вогню від 23 березня 2020 року», – заявив Кузьмін.

Він підкреслив, що цей заклик не можна здійснити без зняття санкцій.

Спікер постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці в Facebook зазначив, що росіяни знову вдаються до шантажу.

«Той момент, коли російська делегація відверто заявляє на засіданні Радбезу ООН про захист цивільних осіб в збройних конфліктах, що без зняття санкцій не буде глобального припинення вогню. Раніше ми чули лише те, що санкції заважають гуманітарній допомозі для боротьби із Covid-19. Не допомогло, тому вирішили повернутися до старих практик – шантажу», – написав Ніколенко.

Він підкреслив, що заява РФ пояснює, чому продовжується насильство в Україні, Сирії, Лівії та інших місцях, де Росія є стороною конфлікту.

«Але ми добре знаємо, що навіть якщо санкції теоретично будуть скасовані, припинення вогню не буде. Росіяни завжди знайдуть привід для продовження агресивної політики», – резюмував Ніколенко.

До слова, раніше український дипломат порівняв виступ Росії в Радбезі ООН з фільмами жахів Хічкока.

Також дипломат в Радбезі ООН звернувся до росіян, прочитавши вірш «Хотят ли русские войны?».