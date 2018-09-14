У НАБУ особисте несприйняття Омеляна, - Павло Пинзеник



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Павло Пинзеник

Пинзеник зазначив, що в нього є особистий досвід роботи з представниками НАБУ

За кілька років своєї роботи Національне антикорупційне бюро, на жаль, продемонструвало, що більшість ініційованих ним кримінальних проваджень є абсолютно політично вмотивованими.

Про це в інтерв’ю журналістам заявив представник фракції «Народний фронт», в.о. голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник, який прийшов до суду підтримати міністра інфраструктури, представника «Народного фронту» Володимира Омеляна.

Він зазначив, що в нього є особистий досвід роботи з представниками Національного антикорупційного бюро, зокрема в питаннях розслідування ними кримінальних проваджень за статтями, що передбачають кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, недостовірне декларування тощо.

«Моє чітке переконання: за декілька років роботи НАБУ практично в кожному випадку – це абсолютно політизований процес», - заявив Пинзеник.

«У випадку з Омеляном він і сам це підтверджує. У НАБУ виникло, скажімо так, особисте несприйняття його позиції у зв’язку з тим, що він з’явився в судовому процесі над іншим нашим колегою Миколою Мартиненком, коли обирався запобіжний захід щодо нього, і висловив готовність взяти його на поруки. Національне антикорупційне бюро в особі його керівництва, на жаль, приймає подібні речі дуже особисто, переводить їх на рівень особистих образ і роками намагається щось знайти на людину, яка їм особисто не подобається. Як на мене, це м’яко кажучи, неконструктивно», - пояснив нардеп.

Пинзеник переконаний, що міністр Омелян доведе свою правоту.

Нагадаємо, 13 вересня НАБУ повідомило, що міністру інфраструктури Володимиру Омеляну оголосили про підозру у незаконному збагаченні і недекларуванні.

14 вересня в Солом’янському райсуді Києва розглядається клопотання про застосування запобіжного заходу щодо Омеляна.