У Києві продають щоденники для школярів з мапою України без Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майже місяць тому вперше побачив у продажу такі цікаві щоденники на полицях супермаркету, тоді у Metro повідомили, що всі щоденники вилучені з продажу, - киянин

У столичній мережі гіпермаркетів продають щоденники для школярів із зображенням мапи України без окупованого Криму.

Про це повідомив користувач Володимир Біруля у Facebook.

«Майже місяць тому я вперше побачив у продажу такі цікаві щоденники на полицях супермаркету. Тоді Metro повідомили, що всі щоденники вилучені з продажу. Папірус відписав що й так знав про цю прикрість і затребував їх у дистриб’юторів для подальшої утилізації. Так чому ж сьогодні я знов бачив їх на тих самих полицях у продажу? Адміністратора не було, консультанти розводили руками... довелось купити, аби в базі ви бачили, який саме товар і коли приніс вам дохід!» - написав він.

Нагадаємо, в аеропорту «Бориспіль» транслювали промоційний ролик, в якому було використано зображення карти України без Криму.

Через це Міністерство інформаційної політики України розпочало службове розслідування.