  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві продають щоденники для школярів з мапою України без Криму

    • Розсилка
    У Києві продають щоденники для школярів з мапою України без Криму

    Майже місяць тому вперше побачив у продажу такі цікаві щоденники на полицях супермаркету, тоді у Metro повідомили, що всі щоденники вилучені з продажу, - киянин

    У столичній мережі гіпермаркетів продають щоденники для школярів із зображенням мапи України без окупованого Криму.

    Про це повідомив користувач Володимир Біруля у Facebook.

    Читайте також

    «Майже місяць тому я вперше побачив у продажу такі цікаві щоденники на полицях супермаркету. Тоді Metro повідомили, що всі щоденники вилучені з продажу. Папірус відписав що й так знав про цю прикрість і затребував їх у дистриб’юторів для подальшої утилізації. Так чому ж сьогодні я знов бачив їх на тих самих полицях у продажу? Адміністратора не було, консультанти розводили руками... довелось купити, аби в базі ви бачили, який саме товар і коли приніс вам дохід!» - написав він.

    Нагадаємо, в аеропорту «Бориспіль» транслювали промоційний ролик, в якому було використано зображення карти України без Криму.

    Через це Міністерство інформаційної політики України розпочало службове розслідування.

    Читайте також
    Крим Київ розслідування Міністерство інформаційної політики Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ