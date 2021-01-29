У Нацполіції з’явиться наглядова інспекція

Минулого року з лав Нацполіції за вчинення злочинів звільнили 142 правоохоронців, ще 371 - за порушення дисципліни

Нова інспекція виявлятиме порушення серед правоохоронців

У Національній поліції України з 1 березня 2021 року запрацює новий департамент, який стежитиме за роботою правоохоронців.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко під час засідання відомчої колегії за результатами роботи у 2020 році.

«Це буде головна інспекція, яка наглядатиме за роботою всієї системи Національної поліції та аналізуватиме ефективність надання поліцейських послуг громадянам», - зазначив Клименко.

За його словами, протягом минулого року з лав Нацполіції за вчинення злочинів звільнили 142 правоохоронців, ще 371 - за порушення дисципліни.

«Ми взяли за правило: якщо поліцейський сам порушив закон, то це негайне звільнення з поліції, а матеріали службових розслідувань у повному обсязі невідкладно передаються до відповідних правоохоронних органів. Ми щодня очищуємо свої ряди від недобросовісних працівників», - запевнив голова Нацполіції.

Водночас, за його словами, торік підрозділи внутрішньої безпеки Нацполіції розпочали майже 900 кримінальних проваджень, зокрема 400 - щодо пропозиції надання неправомірної вигоди правоохоронцям, а понад 300 - щодо вчинення протиправних дій відносно працівників поліції.

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