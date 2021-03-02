У Нацполіції з’явився новий департамент

У новому департаменті будуть функціонувати два управління: підтримки та контролю й управління організації службових розслідувань

Національна поліція розпочала комплектування Департаменту головної інспекції. Завданням новоствореного департаменту є нагляд і сприяння у вдосконаленні службової діяльності всієї системи Нацполіції та зміцнення службової дисципліни. Про це інформує пресслужба відомства.

У новому департаменті будуть функціонувати два управління: підтримки та контролю й управління організації службових розслідувань. Аналогічна структура планується і в територіальних Головних управліннях Національної поліції України.

«Зараз наша основна мета – укомплектувати підрозділ кваліфікованими кадрами. Відбір буде проводитися на конкурсній основі за підтримки наших міжнародних партнерів із ІСІТАР (це міжнародна програма підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування Департаменту юстиції США. - ред.)», – зазначив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Сьогодні стартував прийом анкет на посади заступників начальника Департаменту головної інспекції

Сьогодні, 2 березня, стартував прийом анкет на посади заступників начальника Департаменту головної інспекції, невдовзі – розпочнеться відбір на інші посади. Після завершення укомплектування підрозділу на центральному рівні розпочнеться формування територіальних підрозділів. Загалом підрозділи Головної інспекції на всіх рівнях повноцінно запрацюють у липні 2021 року.

Учора повідомляли, що Нацполіція розформувала службу, яка займалася видачею дозволів на зброю. Рішення ухвалене у зв’язку з тим, що працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. Понад дві тисячі дозволів, що були видані з порушеннями, будуть анульовані, а зброю - вилучено.