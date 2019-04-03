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    У світі

    Генсек НАТО вперше виступить з промовою перед Конгресом США

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    Генсек НАТО Єнс Столтенберг - Генсек НАТО вперше виступить з промовою перед Конгресом США
    Генсек НАТО Єнс Столтенберг

    Генеральний секретар НАТО «із нетерпінням чекає» свого виступу на спільному засіданні обох палат Конгресу США

    Генсек Альянсу Єнс Столтенберг, який перебуває зараз з візитом у Вашингтоні, вперше виступить як генеральний секретар НАТО на спільному засідання обох палат американського Конгресу.

    Як зазначила у Вашингтоні постпред США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон, генсек виступить зі зверненням у середу.

    «Генеральний секретар із нетерпінням чекає свого виступу на спільному засіданні обох палат Конгресу США. Це відбувається вперше, коли голова міжнародної організації запрошений виступити з промовою перед Конгресом», - зазначила американський дипломат.

    Вона підкреслила, що і генеральний секретар Альянсу, і посли країн-членів НАТО дуже вдячні за таку можливість.

    «Це сигналізує, що ми маємо двопартійну підтримку НАТО в Конгресі», - зауважила американський посол.

    «70 років миру й процвітання – це те, що НАТО зробило для Європи й Північної Америки», - підкреслила постійний представник США.

    Вона підкреслила, що Північноатлантичний альянс також підтримують більшість американців, що засвідчили результати останніх соціологічних опитувань.

    Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп зустрівся у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

    Цього тижня Столтенберг підтвердив, що НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі.

    Раніше посол США в НАТО заявила про можливість посилення оборони в Чорному морі.

    Джерело: Укрінформ

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