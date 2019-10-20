Доба на фронті: ворог двічі порушив режим тиші неподалік Золотого



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Втрат серед бійців ООС не було

20 жовтня на Донбасі російські окупаційні війська здійснили два обстріли українських позицій неподалік Золотого.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил з автоматичних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обидва обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: неподалік Золотого-4 з напрямку Первомайська – з автоматичних станкових гранатометів; біля Оріхового з напрямку Золотого-5 – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, зокрема і великокаліберних кулеметів.

Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Нагадаємо, 19 жовтня, окупанти вісім разів порушили «тишу» використовуючи 120-мм міномети і великокаліберні кулемети.