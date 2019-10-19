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    Події в Україні

    ОБСЄ зафіксувала на окупованих територіях Донбасу завантажений вугіллям потяг

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    ОБСЄ зафіксувала на окупованих територіях Донбасу завантажений вугіллям потяг

    Потяг було зафіксовано біля залізничної станції в н. п. Дебальцеве

    Безпілотний дрон Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, здійснюючи спостереження на окупованій території Донбасу, виявив у середу, 16 жовтня, два потяги, один з яких був повністю завантажений вугіллям.

    Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ №247/2019 за 18 жовтня.

    «16 жовтня біля залізничної станції в н. п. Дебальцеве (непідконтрольний урядові, 58 км на північний схід від Донецька) БПЛА СММ малого радіуса дії виявив потяг, до складу якого входило 50 пустих вагонів для вугілля і дизельний локомотив, що рухався у східному напрямку. Біля тієї ж станції БПЛА виявив потяг із 40 повністю завантаженими вугіллям вагонами, що стояв без локомотива», – йдеться у звіті.

    Нагадаємо, США в ОБСЄ закликали Росію дисциплінувати бойовиків в районі розведення військ.

    ОБСЄ бойовики на Донбасі вугілля потяг
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